Prefeitura de BH envia à Câmara reajuste de 11,77% para os servidores

Prefeitura de BH (foto: : Adão de Souza/PBH)

A Prefeitura de Belo Horizonte enviou à Câmara Municipal, nesta quinta-feira (10/03), os primeiros projetos de lei contemplando o aumento salarial de 11,77% aos servidores públicos da capital e outras incorporações e gratificações às categorias que aprovaram as propostas apresentadas pelo Executivo, por meio de assembleias.



Neste primeiro momento deverão ser apreciados os reajustes para as seguintes carreiras:

Fiscalização Integrada;

Vigilância Sanitária;

Agente de Combate à Endemias/Agentes Comunitários de Saúde, Arquitetura;

Engenharia e Jurídica.



De acordo com a PBH, foram essas carreirais que enviaram o termo de aceite em "tempo hábil, facilitando o envio dos projetos para apreciação dos vereadores".



Ainda segundo a Prefeitura, apenas as carreiras dos Advogados Autárquicos e da Educação não deram retorno quanto à concordância da proposta feita.



Para essas carreiras ainda não há perspectivas de encaminhamento do projeto de lei para a Câmara.

Durante a próxima semana, devem ser encaminhados os demais projetos que já tiveram a aprovação da assembleia dos sevidores: Saúde e Hospital Municipal Odilon Behrens,

Guarda Civil Municipal;

Medicina;

Administração Geral;

Cultura;

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica;

Tributação, Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap);

Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)