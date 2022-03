Ex-'De Férias Com Ex', Sarah Fonseca diz ter sofrido racismo em padaria

A empresária conta que foi abordada pelo segurança (foto: Reprodução/Instagram)

Sarah Fonseca tem 28 anos, participou do reality da MTV “De Férias Com Ex”, acumula 637 mil seguidores e é dona de uma empresa com mais de 90 mil seguidores no Instagram. Entretanto, nem todo esse reconhecimento foi capaz de livrar a influenciadora da marca estrutural do racismo. Na manhã dessa segunda-feira (7/3), Sarah compartilhou em sua rede social um relato onde diz ter sido vitima de racismo em uma padaria na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A empresária conta que foi abordada pelo segurança quando caminhava em direção à mesa onde estavam seu namorado e seus sogros, que são alemães. O funcionário solicitou que Sarah deixasse o local porque achou que ela estava "pedindo dinheiro ou perturbando". A influenciadora relatou a situação muito abalada nas redes sociais, declarando ter se sentido humilhada.

Em uma publicação no Instagram, Sarah fala:

“Assim que cheguei na mesa, mal consegui falar uma frase “I forgot the key with you”, o funcionário da @baked.padaria apareceu do meu lado super rápido falando pra eu sair como se eu tivesse 'perturbando' eles (?). Eu fiquei em choque, me senti HUMILHADA na frente de todos! Eu não consigo descrever a raiva que eu to sentindo. Ele achou que eu estava fazendo o que? Por que eu deveria sair? Depois que eu me exaltei e gritei com ele, ele começou a dizer que eu estava enganada, que não era nada daquilo. Normal, né? Nunca é injúria racial. Deve ser coisa da nossa cabeça”, contou

Nos vídeos postados no Instagram, Sarah Fonseca chega a mostrar o rosto do segurança em questão. A empresária relata que tentou questionar o funcionário, mas ele não se desculpou, então ela continuou a discutir com ele e começou a gravar.

A jovem já entrou em contato com uma advogada, que registrou o caso na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Um inquérito foi instaurado.

Versão da padaria

A padaria se manifestou em seu Instagram, por meio de uma nota de repúdio, dizendo que o segurança em questão era um funcionário da associação de lojistas da rua e não da padaria. A empresa prestou sua indignação ao ocorrido e se prontificou a ajudar a influenciadora.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira





