Em 'homenagem', empresa lança arma para mulheres

O lançamento levou em conta o Dia Internacional da Mulher (foto: Taurus/Divulgação)

A fabricante de revólveres Taurus, em "homenagem às mulheres", lançará nesta terça-feira (783) uma edição especial com um único modelo de pistola em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a pistola G3c T.O.R.O. Strong Women.

A arma possui um design especial customizado com flores, trabalhado a laser, e gravação personalizada no ferrolho com a expressão "Strong Women", para homenagear e valorizar a força das mulheres.

A pistola possui capacidade de 12 tiros, podendo ser utilizada carregadores de 15 e 17 tiros, calibre 9mm e cano de 83mm. Ela também conta com o sistema T.O.R.O - Taurus Optic Ready Option, projetado para receber a maioria das miras ópticas disponíveis no mercado através de placas intercambiáveis.

"Nosso lançamento no Dia Internacional da Mulher é uma homenagem especial as mulheres fortes e independentes, que procuram exercer o seu direito de possuir uma arma de fogo. Seguimos focados em pesquisa e inovação com o objetivo de oferecer ao mercado produtos de qualidade que atendam as demandas do segmento. A pistola G3C T.O.R.O. Strong Women é mais um exemplo disso, um produto da Taurus desenvolvido especialmente para homenagear o público feminino e atender a este importante mercado que vem crescendo a cada ano no Brasil e no mundo", diz o CEO Global da Taurus, Salesio Nuhs.