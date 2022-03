Dois detentos ficam feridos durante motim em presídio de Nova Lima

Motim no Presídio de Nova Lima foi controlado na tarde desta segunda-feira (foto: PMMG)

Um motim realizado no Presídio de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou com dois detentos feridos sem gravidade na tarde desta segunda-feira (7/3). Eles foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento no município. Os demais custodiados e policiais penais estão bem, sem necessidades de atendimento médico.

De acordo com o Departamento Penitenciário de Minas Gerais, policiais penais controlaram o movimento. A situação se iniciou por volta das 16h, quando presos da unidade prisional começaram a quebrar paredes que separam as celas.

Ainda não está esclarecido se o motivo seria redução de visitas e falta de banho de sol, em função da greve de servidores da segurança pública. Policiais penais contaram com o apoio do Comando de Operações Especiais (Cope) do Depen-MG.

Ainda conforme a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, neste momento, a unidade está controlada. A direção do presídio irá instaurar procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Outros casos

Há duas semanas, detentos colocaram fogo em colchões em uma cela do Ceresp Betim. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, detentos também atearam fogo em colchões na Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires, no último sábado (5). Com um celular, os presos gravaram um video que circulou nas redes sociais. O motim teria ocorrido porque as visitas não estavam acontecendo.