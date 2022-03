Presos pedem visitas e iniciam incêndio em presídio de JF; veja vídeo

Com um celular, um dos presos gravou um vídeo, que circula nas redes sociais, dizendo que os detentos estão sem visitas (foto: Redes sociais/Reprodução)

Os detentos da Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, deram início a um incêndio neste sábado (5/3) na unidade prisional. Com um celular, um dos presos gravou um vídeo – que circula nas redes sociais – justificando o motim. Segundo ele, as visitas não têm ocorrido, o que gerou uma onda de revolta dentro do presídio.

“Cortaram o nosso benefício. A gente tá cheio de ódio”, diz o homem que grava colchões pegando fogo em um dos pavilhões. Outro detento, em apoio, diz: “Fogo na cadeia mesmo! A gente só quer o nosso direito”. Na sequência, os presos gritam pedindo que as visitas sejam restabelecidas.

Conforme o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), a situação no interior da unidade já foi totalmente controlada. “Policiais penais do Grupamento de Intervenção Rápida (GIR) agiram após presos de uma das celas do pavilhão 3 conseguirem acessar a galeria na manhã deste sábado. Outro grupo de presos ateou fogo em pedações de colchões”, disse.

Ainda conforme o Depen-MG, nenhum custodiado foi encaminhado para atendimento hospitalar externo. “Neste momento, a unidade está controlada, com registro de dano em apenas uma das suas celas”.