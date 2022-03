Travesti é morta com golpes de machadinha em Minas Gerais

Além de ser golpeada com a 'machadinha', a vítima foi agredida com um capacete (foto: Igor Nunes) Uma travesti foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (7/3) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi golpeada com uma "machadinha" até a morte. Horas depois do crime, a PM indicou que seria um latrocínio e que os suspeitos teriam consumido drogas na companhia da vítima.

Glaudston Henrique Teixeira Gomes tinha 27 anos e se apresentava como "Duda Marins". Ela foi encontrada numa casa na Rua Paraíba, no Bairro Santa Luzia.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava morta dentro do imóvel, seminua. Ela apresentava ferimentos na cabeça.

Ainda segundo a Polícia Militar, a residência seria um ponto de consumo de drogas. Um suspeito do crime foi identificado e seria o morador da casa. Pelo menos três pessoas podem ter participado do crime.

O celular da vítima foi encontrado na casa do tio do principal suspeito. Informações, repassadas à polícia indicaram que a travesti estaria com cerca de R$ 3 mil em dinheiro. A principal suspeita é que, após fazer o uso de entorpecentes, os usuários de drogas mataram a vítima e levaram o dinheiro e o celular.

Testemunhas apontaram que a vítima não convivia com os suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso e a Polícia Militar segue empenhada nas buscas. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas. Segundo os peritos, não havia lesões de violência sexual.