Homem é esfaqueado 12 vezes durante tentativa de homicídio em Juiz de Fora

Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar no Bairro Jóquei Clube, na Zona Norte da cidade (foto: Google Street View/Reprodução)

Um homem de 26 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na madrugada de domingo (6/3). Conforme informações divulgadas pela Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (7/3), a vítima recebeu cerca de 12 facadas.

A ocorrência teve início às 1h55, quando os militares receberam a informação de que um homem estava caído na Rua Sebastiana Rosa Freitas, no Bairro Jóquei Clube, na Zona Norte da cidade, após ser violentamente agredido.

Assim que chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida por moradores e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

A PM conversou com a esposa da vítima. Segundo ela, o marido havia saído de casa para comprar cerveja, quando moradores do bairro foram até sua residência comunicar o que havia acontecido com ele.

Imediatamente, ela foi ao local e, após encontrar o companheiro ferido, pediu a ajuda para socorrê-lo.

Procurado pela PM, o homem não soube repassar informações sobre a autoria do crime e nem a motivação.

O Estado de Minas tentou contato por telefone com a UPA Norte para obter informações sobre o estado de saúde da vítima, mas as ligações não foram atendidas.

Em contato com a reportagem, a Sala de Operações da Polícia Militar informou que, conforme registro da ocorrência finalizado às 4h28 nesse domingo, o homem passaria por procedimento cirúrgico em decorrência das lesões.

O caso será investigado pela Polícia Civil.