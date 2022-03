Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 90 milhões; veja os números

Mega-Sena de hoje sorteia prêmio de R$ 90 milhões (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os números do concurso 2.460 da Mega-Sena foram sorteados na noite deste sábado (5/3). O sorteio ocorreu às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê. O prêmio previsto para quem acertar as seis dezenas é de R$ 90 milhões.





Veja as dezenas sorteadas: 16- 17 - 18 - 28 - 35 - 47





A Caixa ainda não divulgou o rateio do sorteio.





Na quinta-feira (3), ninguém acertou as seis dezenas.





Como apostar





As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal - acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.





A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, ao preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.





Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), ao preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003. (Com Agência Brasil)