Mega Sena: ganhador de BH acerta 5 números e leva R$ 445 mil

Imagina ganhar 20 vezes o valor da sua aposta na Mega Sena. Foi o que aconteceu com um sortudo de Belo Horizonte. O jogador, que acertou cinco números, investiu R$ 22 mil e vai levar para a casa uma bolada de R$ 445 mil.

O sorteio foi realizado na noite deste sábado (5/03), em São Paulo. De acordo com informações da Caixa, os jogos foram feitos na Premiada Loterias, na capital mineira. O ganhador escolheu 15 números e mostrou que tem sorte ao acertar cinco. No total, ganhou R$ 445.417,30. Se tivesse acertado mais um número, teria levado o prêmio R$ 90 milhões.A Caixa divulgou que outra aposta de Belo Horizonte conseguiu o mesmo feito. Um bolão com quatro pessoas apostou no cartão simples de seis números, acertou cinco e vai levar o prêmio de R$ 44.541,73.