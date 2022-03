Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 107 milhões

O sorteio da Mega-Sena 2460 deste sábado (5/3) deixou no alto a expectativa de milhares de brasileiros que fizeram uma "fezinha" tentando a sorte. A modalidade sorteou os números 35-18-28-17-16-47 , mas ninguém no país gabaritou as dezenas. O prêmio, então, segue acumulado em R$ 107 milhões - com previsão de sorteio para a próxima quarta-feira (9/3).