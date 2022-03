Mega-Sena acumula outra vez e prêmio chega a R$ 90 milhões

Sorteios foram realizados na noite desta quinta-feira (foto: Divulgação)

Nenhum apostar da Mega Sena acertou as seis dezenas do concurso 2459. O sorteio aconteceu na noite desta quinta-feira (3/3), no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O prêmio acumulou e a Mega deve pagar cerca de R$ 90 milhões no sábado.

Confira as dezenas sorteadas: 15 - 24 - 33 - 49 - 53 - 59.

Ao todo, 84 apostadores acertaram a quina e cada um embolsará R$ 54.844,93. A quadra teve 6.200 vencedores e cada um receberá R$ 1.061,51.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 621 mil, teve os seguintes números sorteados: 13-22-51-66-72.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 3,8 milhões apresentou o seguinte resultado: 27-40-47-65-67-72-78. O time do coração é o Fortaleza, do Ceará.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05-08-12-20-42-45 no primeiro sorteio; 17-20-21-23-45-49 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 9,6 milhões.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 300 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 11-14-22-23-24-26-29. O mês da sorte é Abril.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-05-07-10-13-14-15-17-18-19-20-21-22-24.