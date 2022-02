Jovem Pan exibe imagens de videogame como se fossem de invasão à Ucrânia

Apresentadores do Jornal da Manhã, Daniel Caniato e Adriana Reid (foto: Reprodução/Jovem Pan News)

A edição do Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, dessa quinta-feira (24/2), exibiu cenas de uma série de disparos de tiros contra um avião e de mísseis no céu como se fossem da invasão da Rússia à Ucrânia . Porém, as imagens eram parte do jogo de videogame Arma 3.





Os trechos do jogo foram mostrados enquanto o comentarista, e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles falava sobre os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia na economia mundial.

E a #jovempan usando um vídeo do Arma 3 %uD83D%uDE02... credibilidade que chama? @FabioClickTime pic.twitter.com/EjLNuyos7C %u2014 Adriano %uD83D%uDE4F%uD83D%uDC68%u200D%uD83D%uDC69%u200D%uD83D%uDC66%uD83D%uDC92%uD83D%uDCBE (@HeitorDesign) February 24, 2022





Apesar de realistas, as imagens fazem parte do jogo de videogame Arma 3, da Bohemia Interactive Studio. Ele se passa na década de 2030, com a fictícia Operação Magnitude, em que militares da OTAN na Europa entram em confronto com "inimigos do leste" liderados pelo Irã e apoiados por países do Oriente Médio e da Ásia.





As imagens da gafe cometida pela emissora viraram piada na internet, principalmente por parte de gamers que logo identificaram o erro. Depois do ocorrido, a Jovem Pan News retirou a publicação no Twitter com as cenas do jogo.

*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte