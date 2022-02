Casimiro faz live com especialista sobre Ucrânia e Rússia e é elogiado

Casimiro Miguel e Tanguy Baghdadi (foto: Redes Sociais/Reprodução)



O streamer Casimiro surpreendeu os telespectadores que assistiam sua live na madrugada desta quinta-feira (24/2), com a participação de um especialista sobre a crise entre a Rússia e a Ucrânia.

O convidado foi Tanguy Baghdadi, mestre em Relações Internacionais. O professor tirou dúvidas dos jovens de forma didática e explicou a crise no Leste Europeu.



A atitude do streamer está sendo elogiada nas redes sociais, já que ajudou a combater a desinformação. Ela contrasta com vários perfis de fofocas de famosos, que entraram no assunto mas não souberam detalhar os contornos da crise na Europa.

De acordo com Casimiro, sua intenção foi tranquilizar os seguidores que estão tensos com a situação.





“Eu vou fazer as perguntas mais idiotas possíveis, tá? O chat está lotado de molecada, você sabe como é, né? Desesperada”, disse Cazé, como é chamado pelos seguidores.



“Assim que aconteceu tudo, estavam lamentando: pô, comecei a conversar com a menininha ontem, esse ano entrei na faculdade, perdi o BV, e vou morrer amanhã. Óbvio que você não é vidente, mas qual é a possibilidade de escalar essa situação para algo nesse calibre, de fim de mundo?”, perguntou.

Tanguy explicou a situação em tom informal. “Quando a gente fala ‘guerra’, a gente pensa logo em Segunda Guerra Mundial. Gente entrando, atirando e tal. E isso não tem mais como acontecer, justamente por causa de bomba nuclear”, explica.

“Só para tranquilizar a galera que tá desesperada aí, que entrou na faculdade, perdeu o BV e o cac*te: desde que o segundo país conseguiu bomba nuclear, nunca mais ninguém usou”, completou.