O Reino Unido fechou seu espaço aéreo à companhia russa Aeroflot, congelou bens de grupos bancários e fabricantes de armas e sancionou cinco magnatas russos, em represália à invasão da Ucrânia, anunciou nesta quinta-feira (24) o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.



Ao anunciar as sanções perante o Parlamento britânico, Johnson afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, "nunca poderá lavar as mãos do sangue da Ucrânia".