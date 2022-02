Guga Chacra para Constantino: 'Por que você não sai do sofá aí na Flórida?'

Jornalista e economista acabaram brigando pelo Twitter (foto: Redes Sociais/Reprodução) A “guerra” de indiretas e diretas entre o jornalista Guga Chacra e o economista Rodrigo Constantino ganhou mais um capítulo. Desta vez, os dois discutiram sobre a cobertura da mídia no “comboio pela liberdade” contra a vacinação obrigatória no Canadá.

Nesta segunda-feira (7/2), foi declarado estado de emergência em Ottawa, capital do Canadá. A obrigatoriedade da vacinação de condutores de camiões revoltou os profissionais, que se juntaram num protesto que já dura vários dias.

“Reportagem de destaque na FoxNews mostra como o comboio da liberdade no Canadá está inspirando caminhoneiros e simpatizantes em outros países. No Brasil, nossa imprensa finge que nada acontece…”, escreveu Rodrigo ao compartilhar um print da FoxNews americana.





Em resposta, o jornalista refutou o argumento de Constantino e defendeu a mídia brasileira.





“Oi Rodrigo, a imprensa tem coberto. Por que você, que é da imprensa, não sai do sofá aí no condomínio na Flórida uma vez na vida e faz uma reportagem in loco em Ottawa? Como jornalista, me ajudou muito ter feito reportagens em Gaza, Síria, Yemen, Haiti, Líbano, Egito, Turquia”, disse.

Oi Rodrigo, 1) a imprensa tem coberto 2) pq vc (que é da imprensa) não sai do sofá aí no condomínio na Florida uma vez na vida e faz uma reportagem in loco em Ottawa? Como jornalista, me ajudou muito ter feito reportagens em Gaza, Síria, Yemen, Haiti, Líbano, Egito, Turquia... %u2014 Guga Chacra %uD83D%uDC9A (@gugachacra) February 7, 2022





O economista seguiu confirmando que a mídia vem ocultando os protestos no Canadá. “Oi, Guga. A imprensa tem ocultado. Eu sou comentarista de opinião, não repórter. Talvez você não saiba a diferença. Duro é quando banca o repórter, mas não passa de militante esquerdista disfarçado de jornalista imparcial”, respondeu.





Em seguida, Guga respondeu Constantino. “Oi Rodrigo, também sou comentarista. Mas, normalmente, para chegar a este estágio, o jornalista passa anos ou décadas na reportagem. Fui correspondente em Buenos Aires, Oriente Médio e NY. Cobri terremoto, guerra e entrevistei líderes políticos. E você, direto para o sofá na Florida?”, pontuou.





A polícia do Canadá anunciou que várias investigações criminais estão em andamento para apurar ilegalidades cometidas durante os protestos.



Milhares de caminhoneiros e apoiadores participaram do ato autointitulado "Comboio da Liberdade", que terminou com atos de vandalismo em monumentos públicos e tentativas de intimidação contra a polícia e trabalhadores da cidade.