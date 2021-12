Mineira está entre os mortos no acidente em GO: 'Dor imensa', diz amiga

Fabiana foi homenageada pelos amigos do meio religioso nas redes sociais (foto: Reprodução/Instagram)

Uma das seis vítimas do acidente envolvendo um ônibus em Aparecida de Goiânia em 24/12, às vésperas do Natal, era mineira de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Fabiana Tonussi Quirino Xavier, de 44 anos, morava com o marido em Brasília (DF).