Acidente com ônibus na Grande Goiânia deixa 5 mortos e 50 feridos

(foto: Divulgação/PRF-GO) Na madrugada desta sexta-feira (24/12), um ônibus da empresa Real Expresso, que saiu de São Paulo, caiu em uma ribanceira após colidir com uma viatura de inspeção da Concessionária Triunfo Concebra e com um caminhão. O acidente provocou a morte de cinco pessoas e, até o momento, 50 feridos, segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO). O acidente ocorreu por volta das 2h da manhã desta sexta no km 508 da BR-153, em Goiânia. Chovia no momento do acidente. De acordo com a assessoria da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus ia para Goiânia, mas a linha era até Brasília.





Em nota, a empresa Real Expresso lamentou o acidente e disse que equipes estão dando todo atendimento médico e hospitalar às vítimas. "As causas do acidente serão apuradas em procedimento interno da empresa como também pelas investigações oficiais, e estamos trabalhando em conjunto com as Polícias Rodoviária e Civil para que tudo seja o quanto antes esclarecido", disse o comunicado.





No local, foi instalado um sistema de triagem para que as vítimas pudessem ser atendidas com maior rapidez. De acordo com o CBMGO, cerca de 15 pessoas foram encaminhadas ao hospital para atendimento médico. As vítimas foram encaminhadas para Hospitais de Urgência e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Goiânia.





* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca