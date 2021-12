Mulher morre depois de filmar o próprio acidente de carro no Pará

Imagens do vídeo mostram apenas o painel do carro de Tamires. Ela capotou o carro no Pará (foto: Reprodução)

Segundo testemunhas, Tamires Nascimento estava embriagada ao volante e sozinha no veículo no momento do acidente. Ela havia saído de uma uma confraternização com amigos naquela noite. A motorista morreu no local. Amigos dizem ter pedido para que ela não dirigisse, mas a jovem teria insistido.









Uma jovem de 21 anos, identificada como Tamires Rodrigues Nascimento, filmou o próprio acidente, em 21 de novembro deste ano, em Castanhal, no Nordeste do Pará. O mesmo acidente que tirou a vida da mulher. As imagens só começaram a ganhar repercussão nas redes sociais nesta semana.