Babá é presa suspeita de sufocar choro de bebê com uma manta; veja

Bebê de cinco meses é vítima de maus-tratos no Distrito Federal (foto: Pixnio/Reprodução)

Uma babá de 18 anos foi presa pela Polícia Militar após ser denunciada por maus-tratos pelos pais de um bebê, de apenas cinco meses, que ficavam sob os cuidados dela. Ao registrar o boletim de ocorrência, na 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), os pais da criança apresentaram uma gravação em que a jovem aparece, supostamente, abafando o choro da criança com uma manta.

Uma equipe do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi até a casa da família do neném, e viu a filmagem das supostas agressões. Logo em seguida, eles localizaram e prenderam a babá no Cruzeiro Velho, onde ela vive.