Motociclista morre após cair da Ponte Rio-Niterói

Um motociclista de 46 anosapós colidir na traseira de um carro e cair daPierre Santos estava na subida do vão central, no sentido Niterói. Em seu ponto mais alto, o vão central chega a ter 70 metros de altura.Segundo informações do G1, pescadores em umque navegava pela região encontraram o motociclista boiando na água e sinalizaram à equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, que retirou Pierre e o encaminhou ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.No início da tarde, logo após familiares do motociclista comparecerem à unidade e serem informados pela equipe médica, a direção do hospital informou que Pierre Santos chegara já sem vida.