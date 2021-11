Mulheres são flagradas com R$ 1,1 milhão em dinheiro vivo em estepe

Mulheres são flagradas com R$ 1,1 milhão em estepe de caminhonete (foto: Reprodução )

O 2º Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar de São Paulo apreendeuem, em Rancharia, na região de Presidente Prudente, a 558 quilômetros da capital paulista. O montante estava no interior da roda usada como. Duas mulheres, de 35 e 44 anos, foram conduzidas à Polícia Federal e indiciadas por crime contra a economia popular.O flagrante ocorreu na tarde dessa quarta-feira, 17. Durante a operação 'Paz e Proteção', uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), abordou um automóvel, modelo Toyota Hilux, com placas de Dourados (MS), ocupado pelas duas mulheres. Após uma vistoria, encontraram cerca de R$ 1,1 milhão em espécie.Na ação, foram apreendidos, além do dinheiro escondido no estepe, o carro, dois celulares e outros R$ 2.583 que estavam em posse das indiciadas. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Presidente Prudente, onde as mulheres foram autuadas por crime contra a economia popular e liberadas depois de serem ouvidas.