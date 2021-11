Homem é suspeito de matar a ex para que a atual não descobrisse gravidez

Larin Kathleen Oliveira da Silva, de 22 anos (foto: Reprodução)

A jovem Larin Kathleen Oliveira da Silva, de 22 anos, foi encontrada morta a cerca de 400 km de Curitiba, Paraná, na zona rural de Bandeirantes. Ela estava grávida de quatro meses, desaparecida desde a última sexta-feira (12). O principal suspeito do crime é o ex-namorado, que está foragido. A jovem, de 22 anos, foi encontrada morta a cerca de 400 km de Curitiba, Paraná, na zona rural de Bandeirantes. Ela estavade quatro meses, desaparecida desde a última sexta-feira (12). O principal suspeito do crime é o, que está foragido.





De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o suspeito é Fernando Amaro de Oliveira. O delegado responsável pelo caso disse que, de acordo com a investigação, Larin teria engravidado em um encontro casual com Fernando, que já estava em outro relacionamento. Após ser comunicado da gravidez, Fernando queria o aborto.

Larin desapareceu na sexta-feira, por volta das 19h. A polícia não descarta a possibilidade de Fernando ter contato com a ajuda de outra pessoa. A atual namorada de Fernando nega qualquer envolvimento.





A investigação também aponta que horas após o desaparecimento da vítima, Fernando estaria em uma festa com a atual namorada, durante a madrugada do sábado (13/11). Como o corpo da jovem foi encontrado em estado avançado de decomposição, a polícia acredita que ela já estivesse morta no momento em que o ex-namorado estava na festa.





O caso é investigado como feminicídio e a polícia já emitiu um mandado de prisão preventiva contra Fernando.