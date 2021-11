Menina de 4 anos desaparece em 'esconde-esconde' e bombeiros são acionados

Criança estava escondida embaixo dos travesseiros, quando acabou dormindo (foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução ) Uma menina de 4 anos poderia ganhar, caso existisse, a premiação de melhor jogadora da brincadeira popularmente conhecida como "esconde-esconde''. Na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, uma mãe acionou as autoridades após não conseguir encontrar a filha durante o jogo infantil.









À imprensa, os militares que participaram da ação compartilharam a felicidade e o espanto com o fechamento do caso, que definiram como uma “situação atípica, que acabou com o final feliz”.





Em foto divulgada pelos bombeiros, no momento que encontraram a menina, é possível observar um pequeno pedaço do cabelo da menina sob os travesseiros. Sem sombra de dúvidas, esta criança ganhou a rodada do “esconde-esconde”.