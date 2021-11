Criança de 7 anos cria 'geladeira cultural' e fomenta a leitura no Ceará

Menino de sete anos cria projeto literário no interior do Ceará (foto: Daniel Trévia/Razões Para Acreditar/Reprodução ) “Leve um livro, solte a mente. Deixe outro, me alimente”, é o que está escrito em letras garrafais na porta de uma geladeira velha em Crato, no Ceará. O eletrodoméstico parado na calçada chama a atenção da população que caminha pelas ruas da cidade.









A ideia do projeto Geladeira Cultural é que a eletrodoméstico inutilizado facilite o acesso da população a livros e revistas enquanto, ao mesmo tempo, impulsione o sentimento de coletividade e partilha entre a comunidade.





Para pegar um livro, basta abrir a geladeira e escolher dentre as dezenas de obras disponíveis. No entanto, a regra é clara: o bom senso. “Retire, leia e devolva”, diz o papel pregado bem na porta.





O projeto também incentiva a doação de livros. “Se quiser, pode doar ou trocar", é o que reitera mais uma mensagem colada.





À imprensa, Fernando contou que se inspirou em uma biblioteca a céu aberto que visitou na Chapada do Araripe, também no Ceará. Na cidade, geladeiras também eram usadas como estantes de livros para a população.





O menino contou com a ajuda dos pais e dos vizinhos, que colocaram a “mão na massa” para estilizar o refrigerador e divulgar a ação. Em poucos dias, dezenas de livros foram doados para o projeto, que não para por aqui. De acordo com Fernando, o próximo passo é criar uma Geladeira Escolar, só com livros didáticos.

Fernando ao lado de sua Geladeira Cultural (foto: Daniel Trévia/Razões Para Acreditar/Reprodução )