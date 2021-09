Destaque da literatura , Conceição Evaristo participa do ''Roda viva''

(foto: Lis Pedreira/divulgação)







Um dos nomes mais importantes da literatura brasileira atual, Conceição Evaristo é a entrevistada desta segunda-feira (6/09), no “Roda viva”, às 22h, transmitido pela TV Cultura de São Paulo. A escritora, poetisa e ensaísta mineira, ganhadora do Prêmio Jabuti em 2015, é autora, entre outras obras, de “Becos da memória”, “Olhos d'água”, “Insubmissas lágrimas de mulheres” e do romance “Ponciá Vicêncio”. Desde o ano passado, a escritora faz parte do conselho editorial organizado pela Companhia das Letras para coordenar o relançamento da obra de outra importante escritora brasileira: Carolina de Jesus, também mineira.





***





O primeiro volume da série dedicada a Carolina é “Casa de alvenaria”, lançado em 1961. A obra permite uma visão do universo de uma das autoras mais instigantes da escrita nacional, conforme assinalam a própria Conceição Evaristo e Vera Eunice de Jesus, filha de Carolina. A bancada de entrevistadores será formada por Elisa Lucinda, atriz e escritora; Paulo Werneck, apresentador do podcast 451 MHz; e pelos jornalistas Adriana Ferreira Silva, Ana Cristina Rosa e Pedro Henrique França. A apresentação é de Vera Magalhães.

(foto: Investigação Discovery/divulgação)

“CULPADO OU INOCENTE?”

ESTREIA





Nesta segunda-feira (6/09), estreia a série original do Investigação Discovery “Culpado ou inocente?”, que confronta versões conflitantes defendidas por profissionais que trabalharam nas investigações de assassinatos reais. A produção revisita casos controversos que atravessaram os anos, até mesmo décadas, cercados por mistério e debates sobre os principais suspeitos e hipóteses. O episódio de estreia recapitula o duplo homicídio ocorrido em 1990: em 17 de novembro daquele ano, dois caçadores de animais silvestres foram encontrados mortos a tiros na mata localizada nas imediações de Kalamazoo, no Michigan (EUA). O crime continuou um mistério por 11 anos, até 2001, quando o promotor Stuart Fenton e o detetive Mike Werkema apontaram o ex-fuzileiro naval Jeff Titus como autor do duplo homicídio. Jeff foi preso. No entanto, os detetives que trabalharam no caso estão convencidos de que ele é inocente.

(foto: Like/divulgação)

REPRESENTATIVIDADE TRANS

NO AUDIOVISUAL





O audiovisual brasileiro, que foi por tantas décadas predominantemente masculino, branco, cis e heterossexual na frente e atrás das câmeras, já abriu espaço para profissionais negros, indígenas, LGBTs, periféricos e favelados. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, com a trágica média de um assassinato a cada dois dias em 2020. O “Listas” desta segunda-feira (6/09), às 20h, no Like, é dedicado à representatividade trans no cinema. Em 2018, o Chile ganhou o Oscar de filme estrangeiro com “Uma mulher fantástica”, com Daniela Vega, primeiro longa estrelado por pessoa trans a conquistar uma estatueta na festa do cinema mundial. Só em 2019, o primeiro filme dirigido por pessoa trans conseguiu ser lançado no circuito comercial brasileiro, o curta “Tea for two", de Julia Katharine.

(foto: Discovery Kids/divulgação)

“MODO PEPPA PIG”

ESPECIAL





A partir de segunda-feira (6/09), o Discovery Kids exibe o especial “Modo Peppa Pig”, estrelado pela porquinha e com os novos episódios da nona temporada, além de maratonas e episódios especiais. A safra inédita da nona temporada de “Peppa Pig” vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 20h, e segue durante todo o mês. Já as maratonas estão espalhadas por toda a grade de programação. Hoje, Peppa e George se divertem no jardim quando a coelhinha Rebecca chega na brincadeira e sugere que, além de correr, eles também pulem de um jeito diferente: com uma perna só. A animação é sucesso entre a criançada.

“ACUMULADORES COMPULSIVOS”

EPISÓDIO INÉDITO





A série “Acumuladores compulsivos”,que será exibida nesta segunda (6/09), às 22h35, no A&E, acompanha pessoas que sofrem da desordem conhecida como síndrome de Diógenes. A produção mostra a rotinas delas e o trabalho para recuperá-las desse difícil transtorno de saúde mental. Também aborda como o efeito acumulativo se torna uma montanha de desperdício, que afeta o lar, a economia e a saúde do paciente.

(foto: Canal Futura/divulgação)









“MEME EXPLICA”

FAKES POLÊMICAS





A série “Meme explica: Pandemia”estreia sua segunda temporada nesta segunda-feira (6/09), às 21h45, no Futura, com o objetivo de investigar o que há por trás das notícias e temas que mais geram polêmica na internet. Nos novos episódios, o jornalista André Fran traz informações e entrevistas com especialistas sobre questões ligadas à pandemia de COVID-19 para combater a mentira disseminada no mundo digital. O programa de hoje conta a história das pandemias.





***





A temporada vai abordar quarentena, lockdown, vacinas, máscaras, os desafios da educação, home office, saúde mental e economia na pandemia, sempre com linguagem fácil e descontraída. O apresentador conversa com seus convidados, a bióloga Natália Pasternak, o historiador Luiz Antonio Simas, a economista Monica de Bolle e o presidente da Central Única das Favelas (Cufa), Preto Zezé.