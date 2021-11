Criminoso aponta arma para criança e cachorro em assalto; veja vídeo

Câmeras registraram a ação dos criminosos (foto: Material cedido ao Correio) veja vídeo abaixo ). A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) busca três criminosos que roubaram um carro e uma bicicleta em uma casa em plena luz do dia, em Samambaia. Imagens do circuito interno de segurança registraram a ação do trio, que estava armado e não se incomodou com a presença de crianças que soltavam pipa na rua ().









No circuito, duas crianças estão na rua soltando pipa, por volta de 13h28. O carro com os criminosos chega segundos depois. O motorista estaciona o veículo em frente a uma casa, que está com o portão aberto. Um dos passageiros, que veste uma bermuda e está sem camisa, desce e aponta a arma para um cachorro que está no imóvel.









Enquanto parece fazer ameaças, outro criminoso entra na casa e rouba a bicicleta ( veja o segundo vídeo abaixo ). Neste momento, uma criança aparece no estacionamento e vê toda a cena, enquanto o segundo envolvido continua com a arma apontada. Uma mulher, aparentemente a moradora, sai de dentro da residência ao final da ação criminosa e observa. Ao Correio, o delegado-adjunto da 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul), Fernando Celso, informou que trabalha para capturar os criminosos.









A Polícia Civil pede para que, caso alguém saiba do paradeiro do grupo, ligue para o número 197. O sigilo é garantido.