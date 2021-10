Corpos de crianças queimadas pelo próprio irmão são velados no Rio

Um crime que resultou na morte de duas crianças, de 2 e 4 anos, chocou o estado do Rio de Janeiro no início desta semana. Em Maricá, município da Região Metropolitana da capital fluminense, um adolescente de 16 anos ateou fogo na casa da família.

Supostamente, o jovem não aceitou o término da relação da mãe com o padrasto. O fato o motivou a matar seus dois irmãos, Valentim e Vicente Costa. No momento do crime, a mãe estava no mercado.