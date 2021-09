Suspeito de matar jovem mandou mensagem para a mãe dela depois do crime

(foto: Arquivo Pessoal/Ariane) Um dos suspeitos de assassinar Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, enviou uma mensagem para a mãe dela um dia antes do corpo ser encontrado pela polícia em Goiânia. Na mensagem, ele chegou a dizer que amava a jovem."Meus mais sinceros pêsames. Eu amo sua filha. Ela não merecia isso", dizia a mensagem.









"Estou mal. Não sei onde recorrer. Não tenho mais forças, até água que tomo, estou vomitando. Saudade eterna da minha filha. Até hoje não entrei no quarto dela, não consegui", disse ao G1.





A mãe ainda relatou que a jovem sempre saía com os suspeitos. "Ariane saía muito e sempre me mandava vídeos com quem ela estava, inclusive, vídeos com eles. Na pista de skate, eles sempre estavam. No dia, ela estava pronta para dormir e eles a tiraram de casa. A chamaram para morte".





De acordo com a polícia, Ariane Barbara foi morta pelos amigos a facadas, porque uma delas queria saber se era psicopata. Ariane foi escolhida porque era pequena e seria mais fácil que ela não reagisse. Ela foi encontrada em 31 de agosto depois de sete dias desaparecida.