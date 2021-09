Vídeo mostra suspeitos de matar estudante no DF minutos depois do crime

Vídeo captou os dois suspeitos do latrocínio (foto: Material cedido ao Correio) Imagens do circuito interno de segurança mostram os dois suspeitos de assassinar um adolescente, de 16 anos, minutos depois do crime (veja o vídeo abaixo). O latrocínio (roubo seguido de morte) aconteceu no fim da manhã desta quarta-feira (22/9) e teve como vítima o estudante Geoffrey Stony Oliveira do Nascimento, que acabara de deixar a escola quando foi morto. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.





Geoffrey, aluno do 1º ano do ensino médio do Centro Educacional 11 de Ceilândia (CED 11), saiu da escola por volta das 10h40 e caminhou por cerca de 200 metros até o Conjunto D, onde aguardaria o pai ir buscá-lo para levá-lo em casa, na Guariroba. Enquanto esperava, os dois suspeitos chegaram, anunciaram o assalto e efetuaram um disparo de arma de fogo contra o peito do adolescente. A filmagem, a que a reportagem teve acesso, foi captada às 10h54, pouco tempo depois do crime. Nela, é possível ver dois jovens, um de calça jeans e o outro de bermuda, pedalando na bicicleta. Segundo as investigações conduzidas pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), antes de cometer o latrocínio, a dupla assaltou e levou o celular de uma mulher nas proximidades, na QNP 5 de Ceilândia.





O pai do estudante chegou em menos de dois minutos e se deparou com o corpo do filho caído ao chão. Desesperado, o homem, que é servidor público da Secretaria de Educação, colocou Geoffrey no carro e o levou às pressas ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas ele não resistiu e morreu.





A perícia da Polícia Civil esteve no local e policiais estão no encalço para localizar os criminosos. "Estamos trabalhando ao máximo para prender os envolvidos", afirmou o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva.





Dia de luto





Em um comunicado enviado aos pais, o diretor do CED 11, Francisco Gadelha, lamentou o falecimento do estudante e suspendeu as aulas presenciais desta quinta-feira (22/9). "Desejamos pêsames aos familiares e amigos, inclusive ao pai que é funcionário da nossa secretaria. Que Deus conforte a dor de todos", diz a nota, que também ressalta a importância do reforço do policiamento na área.





Por parte dos professores, Geoffrey atribuía elogios e só tirava notas boas nas disciplinas. "Ele e o pai dele são parecidos, em termos de passar alegria para todo mundo e animar o ambiente. Nós, da comunidade acadêmica, estamos tristes e revoltados com toda essa situação", afirmou o gestor.