Homem é preso suspeito de agredir criança de 1 ano no DF

A criança foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde ficou constatado que, realmente, ela sofreu lesões compatíveis com agressões físicas. "Também encaminhamos a mãe da criança, que tem 17 anos, à DCA (Delegacia da Criança e do Adolescente). Lá, ela revelou que, de fato, o padrasto havia agredido a criança com tapas. Ela não tinha prestado depoimento na 20ª DP, possivelmente, por medo do companheiro", acrescentou Paulo Galindo.





Agora, policiais apuram se o suspeito, um jovem de 24 anos, teria queimado o corpo da vítima com cigarro. O suspeito foi detido em flagrante na terça-feira (21/9). No entanto, durante audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.