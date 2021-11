Brasil tem 125,3 milhões de pessoas com vacinação completa contra covid-19

A quantidade de vacinados com duas doses ou dose única de imunizantes contra a covid-19 no Brasil chegou neste domingo, dia 14, a 125.380.340, o equivalente a 58,78% da população. Ao mesmo tempo, 156.918.899 pessoas já receberam ao menos uma dose, o que corresponde a 73,56% do total.



Nas últimas 24 horas, o País registrou a aplicação de 522.147 vacinas anticovid. Foram administradas 88.410 primeiras doses, 278.333 segundas doses, 211 doses únicas e 155.193 doses de reforço, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.



Em termos proporcionais, São Paulo é o Estado que mais vacinou sua população. São 81,03% dos habitantes parcialmente vacinados (ou seja, que receberam ao menos uma dose) e 71,72% das pessoas com esquema vacinal completo (imunizadas com dose única ou com duas doses).