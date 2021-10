São Paulo desativa barreiras sanitárias no aeroporto e terminais de ônibus

Equipes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde trabalharam no Aeroporto de Congonhas e vários terminais (foto: Valter Campanato/ Agência Brasil) As barreiras sanitárias para identificação de casos suspeitos de COVID-19 no aeroporto e terminais rodoviários de São Paulo foram desativadas. Segundo a prefeitura da capital paulista, o encerramento dos trabalhos aconteceu na sexta-feira (15/10) devido a estabilização do número de casos na cidade.