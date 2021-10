Mãe abandona filho de 28 dias em bar e vai beber em outro estabelecimento

A mãe do bebê responderá por abandono de incapaz (foto: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

Uma mulher, de 22 anos, foi presa, neste domingo (3/10), pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após abandonar o filho, um bebê de 28 dias, dentro de um carrinho, em um bar localizado no Setor de Oficinas em Brazlândia. Segundo a corporação, a jovem deixou o recém-nascido no estabelecimento para beber em outro bar da região.