Médico suspeito de abuso no DF teria feito mais de 50 vítimas

Médico ginecologista e obstetra Nicodemos Junior Estanislau Morais foi detido por violação sexual de cinco mulheres (foto: PCGO/Divulgação)

A prisão do homem ocorreu na última quarta-feira, no município goiano. Como Nicodemos possui licença médica ativa em três estados — Goiás, Paraná e Pará — e no Distrito Federal, a delegada responsável pelo caso, Isabella Joy, conseguiu, na Justiça, permissão para divulgar a foto do suspeito e, assim, tentar localizar outras possíveis vítimas. Isabella revelou que diversas mulheres procuraram a unidade policial para denunciar abusos durante as consultas.





As novas ocorrências apontam que 46 vítimas são de Goiás e duas, do Pará. O médico tem uma sentença penal condenatória, de 2019, por ter abusado sexualmente da vítima do DF, mas ele não foi preso. O processo segue em siglo.





No Paraná, uma mulher registrou ocorrência policial pelo mesmo crime, no entanto o caso foi arquivado. A reportagem do Correio procurou a defesa do médico, mas, até o fechamento desta edição, não havia recebido retorno.

O médico ginecologista e obstetra Nicodemos Junior Estanislau Morais, 41 anos, detido por— uma, no Distrito Federal; três, em Goiás; e uma, no Paraná — éque procuraram a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Anápolis para registrar boletins de ocorrências.