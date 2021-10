Polícia Civil confirma quatro mortos em acidente com ônibus em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais informou em nota, na tarde deste domingo, 3, que foram confirmadas quatro mortes no acidente com o ônibus da Viação Gontijo, que caiu em uma ribanceira, na noite de sábado, 2, na BR-116, em Leopoldina. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros Militar de Leopoldina havia divulgado a morte de oito dos 53 ocupantes do ônibus - a informação inicialmente apurada era de que haviam 52 ocupantes.



Outras 45 pessoas ficaram feridas, conforme também as informações mais atualizadas disponíveis - antes, o número divulgado era de 44.



Dessas, 40 foram socorridas no hospital Casa da Caridade Leopoldinense e cinco foram levadas para o hospital de Cataguases, cidade próxima.



Conforme a nota, a Polícia Civil de Minas Gerais enviou perito criminal, médicos legistas e investigador de polícia para dar suporte à equipe de Leopoldina. "Houve acidente com um ônibus da Viação Gontijo, com várias vítimas, infelizmente algumas fatais. O transporte foi realizado pelo helicóptero da Instituição, por meio da Coordenadoria Aerotática. Até o momento, quatro vítimas foram submetidas a exames de necropsia, sendo três delas já identificadas. Os óbitos decorreram de politraumatismo contuso. As causas do acidente serão apuradas pela Perícia Criminal da PCMG que já coletou várias informações técnicas no local", disse.



O Corpo de Bombeiros de Leopoldina, que havia divulgado o número inicial de oito mortos, também corrigiu os dados, confirmando a morte de três mulheres e uma menina.



Segundo a corporação, houve duplicidade nos dados repassados pelas unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que atendiam às vítimas do acidente.



O ônibus havia saído de Santo Amaro, em São Paulo, e seguia para Ubatã, no interior da Bahia.



Conforme o Corpo de Bombeiros, chovia muito quando o ônibus despencou na ribanceira, em um trecho da serra, no km 776 da rodovia. O ônibus caiu e rolou a uma distância de 150 metros da pista, ficando parcialmente submerso em um córrego.



A Viação Gontijo foi procurada, mas não havia dado retorno até o fim da tarde deste domingo.