Início da primavera: o que é o equinócio, que marca o começo da estação tão especial

Já é primavera no hemisfério sul.

A estação de transição entre o inverno e o verão começa oficialmente nesta quarta-feira (22/09) e vai até o dia 21 de dezembro.

A sua chegada se deve a um fenômeno astronômico chamado Equinócio — quando a luz solar incide da mesma forma sobre os dois hemisférios, fazendo com que os dias e as noites tenham a mesma duração (12 horas cada).

Esse evento acontece duas vezes por ano — e dá início à primavera e ao outono.

A origem das estações do ano

A inclinação da Terra a 23,5 graus é o que dá origem às estações do ano (foto: BBC)

Leva um ano para a Terra orbitar ao redor do sol e, ao fazer isso, nosso planeta também gira em torno do seu próprio eixo, movimento que leva 24 horas.

Se o eixo da Terra estivesse a 90° ou perpendicular ao plano de sua órbita, nosso planeta seria muito diferente.

O nascer e o pôr do sol aconteceriam na mesma hora todos os dias.

Também não teríamos estações do ano e haveria um grande impacto nos padrões climáticos em todo o mundo.

A razão pela qual isso não acontece é porque a Terra está inclinada a 23,5 graus em relação ao seu plano de órbita.

E é justamente essa inclinação que dá origem às estações do ano.

No verão, o planeta está mais inclinado em direção o sol e no inverno, mais afastado dele.

O que acontece no Equinócio?

A luz extra de sol a cada semana é a razão pela qual a primavera é conhecida como a estação das flores (foto: Getty Images)

Durante um equinócio, nenhum dos polos da Terra está inclinado em relação ao Sol — com isso, os raios solares incidem sobre a Linha do Equador, iluminando com a mesma intensidade ambos os hemisférios.

É por isso que a duração da luz do dia é teoricamente a mesma em todos os pontos da superfície da Terra.

Daí o nome equinócio, palavra derivada do latim, que significa "noites iguais".

