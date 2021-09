Primavera: início da estação traz chuva para boa parte de Minas Gerais

Inversão térmica vista da Serra do Rola Moça, o fenômeno é consequência da bolha de calor que se formou nessa segunda-feira (20/9) (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)



O início da primavera está marcado para esta quarta-feira (22/9). Tradicionalmente, a estação das flores marca o início de uma temporada de clima ameno e agradável em boa parte do Brasil.





Na Região Central do estado, o início da primavera trouxe sorte e há previsão de chuva para amanhã. Em Abaeté, haverá pancadas durante a tarde e a temperatura pode cair para 18ºC, com máxima de 33ºC.

Também há previsão de chuva no município de Três Marias, sem impacto na temperatura, que pode chegar a 36ºC. Os dados são do Climatempo.





Já em Belo Horizonte, sem previsão de chuva, a umidade relativa do ar pode chegar aos 19% na quarta-feira. Já a temperatura deve variar entre 19ºC e 35ºC.





Centro-Oeste e Zona da Mata

Em Itaúna, no Centro-Oeste mineiro, a previsão é de chuva e a temperatura deve variar entre 31ºC e 16ºC. Já em Formiga, o clima segue seco e o calor pode chegar a 32ºC.





Na Zona da Mata, a previsão também é de chuva. Em Juiz de Fora, esta quarta-feira será de tempo nublado e máxima de 24ºC, com pancadas de chuva a qualquer hora. Em Viçosa também chove, e a temperatura máxima será de 31ºC.





Vale do Jequitinhonha e Mucuri

Em Diamantina, a temperatura pode variar entre 16ºC e 32ºC nesta quarta-feira. Sem previsão de chuva, a umidade relativa do ar chega a 22%. Em Bandeira, o clima também segue seco, com calor intenso chegando a 36ºC.





Noroeste e Norte de Minas

No Noroeste de Minas o calor também não dá trégua, sem previsão de chuva. A máxima em Paracatu pode ser de 37ºC. Em Presidente Olegário, o calor será de 39ºC.





No Norte do estado, a previsão é parecida com a da Região Noroeste. Em Salinas, a máxima será de 37ºC, enquanto em Montalvânia, 39ºC.





Rio Doce e Sul de Minas

Em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, o tempo deve ficar parcialmente nublado e pode haver pancadas de chuva ao longo da tarde. A temperatura deve chegar aos 35ºC nesta quarta-feira. Também há previsão de chuva em Aimorés e temperatura pode cair até os 20ºC.





Deve chover também no Sul de Minas. Em Pouso Alegre, pancadas devem marcar a tarde de amanhã e a temperatura mínima deve chegar aos 16ºC. Em Varginha, a máxima é de 35ºC e há previsão de chuva.





Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

Em Uberlândia, a temperatura segue alta e a seca permanece. A máxima deve chegar aos 38ºC, enquanto em Uberaba o calor chega aos 40ºC.

* Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte