Com temperatura superior a 40ºC, Minas tem o dia mais quente do ano

Com dia mais quente do ano, BH registra 36,2ºC nesta terça-feira (21/9) (foto: Leandro Couri/Em/D.A Press)

Em Belo Horizonte, a temperatura bateu o recorde do ano e termômetros chegaram a 36,4ºC nesta terça-feira (21/9). O calor, que parece nunca ter fim, veio acompanhado do tempo seco e a umidade relativa do ar chegou a 20% nesta tarde. Os dados foram confirmados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





A temperatura foi registrada na estação da Pampulha e superou os 36,2ºC da última quarta-feira (15/9). A mínima na capital chegou a 17,9ºC, na estação automática do Cercadinho.

Leia também: Início da primavera traz chuva para boa parte de Minas Gerais

"A massa de ar quente ganhou força nos últimos dias devido à aproximação de uma frente fria do litoral da Região Sudeste", explica o meteorologista do Climatempo, Ruibran dos Reis.

O calor foi ainda mais intenso no interior do estado e o dia mais quente do ano, em Minas Gerais, foi registrado na cidade de Campina Verde, com 40,9ºC. A maior temperatura, até então, tinha sido registrada nessa segunda-feira (20/9), também em Campina Verde, no Triângulo Mineiro, com 40,2ºC.

Já a menor temperatura, ainda de acordo com o Inmet, foi registrada em Campina Verde, com 11,9ºC.

Calor sem trégua

A previsão para os próximos dias é de temperaturas, ainda, acima dos 30ºC na capital mineira. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva para os próximos dias em Belo Horizonte e calor pode chegar aos 35ºC nesta quarta-feira (21/9).

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Christie