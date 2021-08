COVID: Brasil ocupa 5ª posição entre os países com mais mortes por milhão

O Brasil registrou 925 novas mortes pela covid-19 nesta sexta-feira (20/8) (foto: Pixabay/ reprodução)

Peru: 6.081 Hungria: 3.110 Bósnia e Herzegovina: 2.962 República Tcheca: 2.837 Brasil: 2.694 Macedônia do Norte: 2.691 Bulgária: 2.653 San Marino: 2.651 Montenegro: 2.646 Colômbia: 2.435 Argentina: 2.430 Eslováquia: 2.298 Bélgica: 2.184 Paraguai: 2.174 Eslovênia: 2.134 Itália: 2.127 Croácia: 2.020 Polônia: 1.989 México: 1.949 Reino Unido: 1.939

O Brasil pulou da 10ª para a 5ª posição entre os países com mais mortes por milhão de habitantes pela COVID-19 em dois meses. Os dados são da, projeto ligado à Universidade de Oxford, no Reino Unido.Entre 10 de junho e 10 de agosto, as mortes pelo coronavírus no Brasil passaram de 2.267 por milhão para 2.657 por milhão. O Brasil fica atrás apenas do Peru, Hungria, Bósnia e República Tcheca.O Brasil é o segundo com mais mortes pela COVID em números absolutos. O país fica atrás apenas dos Estados Unidos.O Brasil registrou 925 novas mortes pela covid-19 nesta sexta-feira (20/8). A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 821, no mesmo patamar registrado na véspera e abaixo da marca de 900 pelo nono dia consecutivo.O número de novas infecções notificadas foi de 34.013. No total, o Brasil tem 573.658 mortos e 20.528.027 casos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado porem parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h.Segundo os números do governo, 19,41 milhões de pessoas se recuperaram da doença.