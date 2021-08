Projeto Comprova tem novo número para sugestões de verificação via WhatsApp

O Projeto Comprova está lançando, nesta quarta-feira (18/8), um novo serviço deaos usuários via WhatsApp. A iniciativa, liderada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), conta com jornalistas de mais de 30 veículos debrasileiros que atuam na apuração de informações enganosas, inventadas e deliberadamente falsas compartilhadas nas redes.

Será possível aos usuários enviarde verificação de conteúdo duvidoso pelo número (11) 97045-4984 ou através do link . Os jornalistas do projeto se encarregam da verificação de qualquer conteúdo suspeito relacionado à pandemia, políticas públicas do governo federal, bem comoque deslegitimem o processo eleitoral e as eleições de 2022.