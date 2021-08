País chega a 50,45% da população vacinada com a primeira dose contra a covid-19

Entre os Estados, São Paulo apresenta a maior porcentagem de habitantes imunizados com a primeira dose: 61,38% (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Leia mais sobre a COVID-19

O número de pessoas que receberam ao menos uma dose dacontra anochegou neste sábado, 7, a 106.836.153, o que representa 50,45% da população total do País. A quantidade de pessoas totalmentechegou a 45.363.020, 21,42% dos habitantes.Os dados foram divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de registros obtidos junto a 24 Estados. No total, 1.038.690 doses foram aplicadas nas últimas 24 horas, 614.190 delas como primeira dose.Entre os Estados, São Paulo apresenta a maior porcentagem de habitantes imunizados com a primeira dose: 61,38%. Já a maior porcentagem de imunização completa pertence ao Mato Grosso do Sul: 34,41%.O Ministério da Saúde decidiu enviar 5% a mais de doses das vacinas contra a covid-19 para o Rio de Janeiro. O Estado tem registrado avanço de casos da variante Delta do coronavírus, que preocupa por sua maior transmissibilidade. A decisão foi divulgada neste sábado, 7, pelo ministro Marcelo Queiroga.