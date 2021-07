Ministério da Saúde vai rescindir contrato de compra da Sputnik V

Não aprovação da vacina russa pela Anvisa seria a principal justificativa para rescisão do contrato (foto: VLADIMIR SIMICEK/AFP )

decidiupara ade 10 milhões de doses da vacina russa. De acordo com informações do jornal, o anúncio só depende da conclusão de análises jurídicas.





Para justificar a decisão, a pasta pretende argumentar que o imunizante não conseguiu a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que seria uma das exigências do contrato.









O imunizante, porém, só poderia ser aplicado depois da aprovação de cada lote pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). Além disso, apenas pessoas jovens e sem comorbidades poderiam receber a vacina.





Não bastassem todas essas dificuldades, o cenário atual apresenta maior oferta de imunizantes. O ministério espera receber cerca de 80 milhões de doses apenas em agosto e pretende vacinar todos os maiores de 18 anos até novembro.





Sputnik V, assim como aconteceu com a Diante disso, a conclusão é que não faz mais sentido insistir com a, assim como aconteceu com a Covaxin que teve o contrato de compra suspenso

No caso da vacina russa, há um contrato de 37 milhões de doses firmado com o consórcio de governadores do Nordeste.





Prazo de 48 horas para decidir





Nessa quarta-feira (21/7), em reunião com governadores do Consórcio Nordeste, o Fundo Russo Krill Dmitriev pediu um prazo de 48 horas para decidir se enviará as doses ao Brasil.





Apesar do consórcio de governadores ter anunciado a previsão de chegada de 1 milhão e 145 mil doses para o próximo dia 28, na reunião dessa quarta-feira, os russos informaram que precisam pensar sobre o assunto.





Em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que tanto a vacina russa quanto a indiana Covaxin não devem entrar no PNI, pois o país já garantiu 600 milhões de doses de outras vacinas contra a COVID-19.

Queiroga ressaltou ainda a dificuldade enfrentada pelos imunizantes de liberação na Anvisa.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz