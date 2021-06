Ministério da Saúde vai suspender contrato da vacina Covaxin

AM

Governo brasileiro nega irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin (foto: Divulgação/Reprodução) ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou à CNN Brasil, nesta terça-feira (29/06), que vai suspender o contrato da vacina indiana Covaxin. O imunizante virou alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado após o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) denunciar superfaturamento nas negociações. afirmou àl, nesta terça-feira (29/06), que vaio contrato da vacinaO imunizante virou alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado após o deputado federaldenunciar superfaturamento nas negociações.





Na última sexta-feira (25/06), Miranda e o irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda, denunciaram à CPI supostas irregularidades na compra da vacina.

No depoimento, eles disseram ter avisado Bolsonaro há três meses sobre as suspeitas e sobre uma "pressão atípica" para acelerar a importação. Na conversa, Bolsonaro teria citado o deputado federal Ricardo Barros (Progressistas-PR), líder do governo na Câmara, como o parlamentar que queria fazer "rolo" na pasta.

CPI da COVID debatem sobre a omissão do presidente neste caso. De acordo com eles, Bolsonaro não atacou Luis Miranda por que o deputado teria gravado a conversa com o presidente quando relatou o superfaturamento na negociação.



Leia também: Nos bastidores da política, senadores membros dadebatem sobre a omissão do presidente neste caso. De acordo com eles, Bolsonaro não atacou Luis Miranda por que o deputado teria gravado a conversa com o presidente quando relatou o superfaturamento na negociação.Leia também: Renan Calheiros: 'Por que Bolsonaro não fala sobre Ricardo Barros?'

Quando o parlamentar e seu irmão se reuniram com Bolsonaro para apresentar as supostas irregularidades, levaram seus celulares pessoais. Geralmente, em reuniões com o presidente, os aparelhos eletrônicos ficam na área externa, porém, nesse caso, segundo Miranda, foi diferente.