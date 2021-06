Renan Calheiros: 'Por que Bolsonaro não fala sobre Ricardo Barros?'

O relator da CPI da COVID, senador Renan Calheiros (MDB-AL) (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) (CPI) da COVID, senador Renan Calheiros (MDB-AL), usou as redes sociais nesta terça-feira (29/06), para falar sobre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que ainda não comentou as acusações feitas pelos irmãos Miranda sobre sobre as negociações da vacina Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador(MDB-AL), usou as redes sociais nesta terça-feira (29/06), para falar sobre o presidente(sem partido), que ainda não comentou as acusações feitas pelossobre sobre as negociações da, produzida pelo laboratório indiano





Já se passaram 4 dias e o presidente não desmente os irmãos Miranda. Continua, assim, a destruir o líder de seu governo e arrasá-lo com suspeição. Por que o presidente não fala sobre o que falou sobre Ricardo Barros?#cpipandemia#cpicovid %u2014 Renan Calheiros (@renancalheiros) June 29, 2021





Nos bastidores da política, senadores membros da CPI da COVID debatem sobre a omissão do presidente. De acordo com eles, Bolsonaro não atacou o deputado Luis Miranda (DEM-DF) porque ele fez uma gravação do presidente quando se encontrou com ele para relatar o superfaturamento na negociação dos imunizantes.

Miranda e o irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda, denunciaram à CPI supostas irregularidades na compra da vacina. No depoimento, eles disseram ter avisado Bolsonaro há três meses sobre as suspeitas e sobre uma "pressão atípica" para acelerar a importação. Na conversa, Bolsonaro teria citado o deputado federal Ricardo Barros (Progressistas-PR), líder do governo na Câmara, como o parlamentar que queria fazer "rolo" no ministério.









Ao ser questionado pelo Correio Braziliense, na segunda-feira (28/06), sobre o assunto, o Quando o deputado Luis Miranda e seu irmão se reuniram com Bolsonaro para apresentar as supostas irregularidades, levaram seus celulares pessoais. Geralmente, em reuniões com o presidente, os aparelhos eletrônicos ficam na área externa, porém, nesse caso, segundo Miranda, foi diferente.Ao ser questionado pelo, na segunda-feira (28/06), sobre o assunto, o parlamentar negou a possibilidade de ter gravado a reunião, mas deu indícios de que provas podem ser usadas caso o governo negue as acusações.



A CPI

Amazonas Fausto Junior (PRTB). O foco de sua fala será sobre as irregularidades levantadas pela CPI da Saúde naquele estado.



No ínicio do ano, o Amazonas viveu um colapso na saúde do estado. Diversas morreram pela falta de oxigênio e insumos devido a pandemia de COVID-19. Nesta terça-feira (29/06) a CPI escuta o deputado estadual doNo ínicio do ano, o Amazonas viveu um colapso na saúde do estado. Diversas morreram pela falta de oxigênio e insumos devido a pandemia de COVID-19.

Antes de depor, o parlamentar, relator da comissão estadual, descartou críticas ao governo federal e depositou a responsabilidade da crise sanitária a gestores locais.

Na avaliação de Fausto Junior, o colapso de saúde que ocorreu no Amazonas era "evidente" diante do despreparo do sistema estadual.