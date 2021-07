Queiroga nomeia médica pró-cloroquina para direção de hospital no RJ

Mara Regina Cordeiro é a nova diretora do Hospital Federal de Ipanema (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O ministro da Saúde,, nomeou uma médica bolsonarista e defensora do uso da cloroquina, remédio sem comprovação contra a COVID-19, para o cargo de diretora-geral do, na Zona Sul do Rio de Janeiro.