Valor médio do novo Bolsa Família será de R$ 300, diz Bolsonaro

A média do Bolsa Família passaria de R$ 192 para R$ 300 em novembro (foto: CB/D.A/Press)

O presidente Jair Bolsonaro disse que o valor médio do Bolsa Família deve ser de R$ 300 a partir de novembro deste ano, quando o governo federal espera concluir o processo de reformulação do programa social. O presidentedisse que o valor médio dodeve ser dea partir de novembro deste ano, quando o governo federal espera concluir o processo de reformulação do programa social.





"Hoje em dia, a média do Bolsa Família é de R$ 192. O que pretendemos fazer? Fixar o mínimo de R$ 300 a partir de novembro. Então, vai ser um aumento de mais de 50%. É pouco? Sei que é pouco. Mas é o que a nação pode dar", declarou o presidente.





A informação foi dada em uma entrevista à Rádio Itatiaia na manhã desta terça-feira (20/7). Segundo Bolsonaro, o ministro da Cidadania, João Roma, "está trabalhando uma maneira de enxugar o Bolsa Família" para aumentar o valor médio do benefício.

"O Bolsa Família tem várias coisas que interferem no valor. Queremos que menos coisas interfiram e tenhamos no final da linha um valor maior. Essa que é a ideia. Vai passar da média de R$ 192 para a média de R$ 300, e é muito bem-vindo, no meu entender."





Bolsonaro também comentou que o Executivo tem a previsão de atender cerca de 22 milhões de pessoas até o fim de 2022 - atualmente, aproximadamente 15 milhões de beneficiários são atendidos pelo programa. "É um número assustador", frisou o presidente.





O chefe do Executivo ainda disse que não pensa em mudar o nome do programa. Ao longo de 2020, o governo chegou a anunciar que o benefício passaria a se chamar Renda Cidadã ou Renda Brasil. "Alguns falam em mudar de nome. Não estou preocupado em mudar de nome, eu quero atender a população. Não estou preocupado em fazer política."