Bolsonaro promete duplicação da BR-381 até o fim de 2022

Otimista, Bolsonaro diz que duplicação da BR-381, entre BH e Valadares, sai até o fim de 2022 (foto: Antônio Cruz/Agência Brasil) Jair Bolsonaro (sem partido) a duplicação da BR-381, entre Belo Horizonte e Valadares, sai até o fim de 2022. A promessa foi feita na manhã desta terça-feira (20/7). As obras dependem de um parecer favorável do Tribunal de Contas da União (TCU), que discutirá a questão nesta quarta-feira (21/7). Segundo o presidente(sem partido) a duplicação da BR-381, entre Belo Horizonte e Valadares, sai até o fim de 2022. A promessa foi feita na manhã desta terça-feira (20/7). As obras dependem de um parecer favorável do Tribunal de Contas da União (TCU), que discutirá a questão nesta quarta-feira (21/7).









O presidente também mencionou intervenções na BR-367, entre Salto da Divisa e Almenara, no Norte de Minas. “O asfaltamento sai. Isso tudo sai, apesar dos poucos recursos que temos para trabalhar, pois somos cada vez mais limitados pelo teto constitucional”, disse.





A duplicação do trecho mencionado da BR-381, conhecida como "rodovia da morte", é aguardada há décadas pelos mineiros. O edital de concessão da via, assim como o BR-262, foi liberado pelo ministro Raimundo Carreiro, do Tribunal de Contas da União (TCU) em 29 de junho e está pronto para ser votado em plenário. A expectativa é de que o processo de aprovação da privatização seja realizado num prazo de 30 dias a contar dessa data.





Toda a obra de ampliação na BR-262 e de duplicação na BR-381 deve durar de dois a nove anos, segundo o edital aprovado pelo relator. A concessão tem prazo de 30 ano, com investimentos previstos de R$ 7,8 bilhões.





Metrô

Ainda nesta manhã (20/7), Bolsonaro falou sobre o metrô de Belo Horizonte - desta vez, em tom pouco otimista. "Não vou falar em metrô porque não tem nada concreto na minha frente. Se tivéssemos R$ 2 bilhões, nós faríamos o metrô de BH agora. Mas existe uma possibilidade pequena de, no ano que vem, darmos um primeiro passo para o metrô de BH", comentou.