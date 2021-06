Brasil tem novo recorde diário, com 115.228 novos casos de COVID-19 em 24h

Dados apontam que houve 2.392 mortes em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus em 24 horas (foto: Mauro Pimentel/AFP)

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, mais umdiário de novos casos de, com 115.228 infecções identificadas, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta quarta-feira (23/6).A marca supera a anterior, de 25 de março, quando foram relatados 100.736 diagnósticos de infecções pelo novono país.Com os registros desta quarta-feira, o Brasil chega ao total de 18.169.881 casos confirmados de COVID-19 desde o início daO levantamento do, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal, apontou ainda 2.392em decorrência da doença em 24 horas, totalizando 507.109 óbitos.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia