COVID-19: Brasil consegue vacinar mais de 1 milhão pelo 8º dia seguido

Os levantamentos são do Vacinômetro do Painel COVID-19 – Estatísticas do Coronavírus, plataforma criada pelo analista de sistemas e matemático Giscard Stephanou a partir de dados das secretarias de saúde dos estados. Pela contabilização no site, o país está perto de fazer chegar a vacina a 40% dos brasileiros adultos, apesar das instabilidades para a chegada de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para a finalização das vacinas — frustrando as entregas para o ministério.









Fantasma





Esse, aliás, é o maior fantasma do Plano Nacional de Imunização (PNI). No fim de abril, a média de aplicações chegou, por uma única vez, a superar 1 milhão de doses, quando o ritmo de entrega da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) acelerou e o Instituto Butantan, mesmo enfrentando problemas com a importação de IFA, se aproximou de cumprir a primeira parte do contrato com o ministério. Mas a dificuldade na importação de matéria-prima, que chegou a para a linha de produção das duas instituições, atrasou as entregas e o índice de vacinação caiu para 650 mil aplicações diárias, em média.