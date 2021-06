Facebook tem 346 perfis falsos de Lázaro; foragido também está na Wikipédia

diabo, rei da floresta, perito em fuga, futuro herdeiro do trono do diabo”. publicações até o momento. Um dos perfis tem a bio preenchida como “Loko e doido, possuído pelo, rei da floresta, perito em fuga, futuro herdeiro do trono do diabo”. As contas também enviam solicitações de amizade . Um deles registra mais de 270 amigos. No entanto, não fizeramaté o momento.





Foragido ganha página na maior enciclopédia on-line do mundo



Mesmo com o caso ainda aberto, a história do foragido e da procura feita por mais de 200 policiais do Distrito Federal, do Goiás e da Polícia Federal já está descrita na Wikipédia Brasil. A plataforma é uma enciclopédia on-line mantida por qualquer pessoa que se interessar em fazer um registro de algum evento, fato histórico ou de alguma personalidade.





A página Lázaro Barbosa (criminoso) foi criada na terça-feira (15/6), no entanto, as informações são atualizadas diariamente e há um aviso no início da página que alerta leitores que a história ocorre em tempo real e os dados podem mudar com frequência.





Sem autoria definida, o texto reúne informações baseadas em 33 fontes, todas de veículos de comunicação. Três matérias produzidas pelo Correio sobre o caso foram utilizadas na construção do histórico on-line.





Fatos distorcidos e falta de informações na página





O texto é dividido por data e registra os desdobramentos do caso desde o primeiro crime, a morte de Cláudio Vidal, 48 anos, e os dois filhos, e o sequestro de Cleonice Marques, 43 anos, mãe e esposa das vítimas. Não foram registradas informações falsas, as chamadas fake news, no entanto, há distorções em algumas partes do texto que podem influenciar o leitor.





No intertítulo “11 de junho de 2021”, a data afirma que Lázaro incendiou o veículo roubado em Ceilândia, ao chegar em Cocalzinho (GO), com a ajuda de um “comparsa”. No entanto, o incêndio foi criado apenas por Lázaro. O homem, identificado como “comparsa”, apenas o buscou na rodovia em que abandonou o veículo e a polícia não confirmou envolvimento dele com o caso.





Em “15 de junho de 2021”, o texto relata uma troca de tiros entre a polícia e Lázaro, e afirma que o efetivo policial encontrou o foragido em uma ronda. A verdade é que um policial recebeu um pedido de socorro de uma moradora e se dirigiu até o local. Lá, percebeu que a família não estava em casa e adentrou, junto a outros policiais, na mata.





Foi perto de um rio que a polícia avistou Lázaro e a família, que naquele momento eram três reféns. Houve a troca de tiros e o criminoso fugiu. A família foi resgatada em segurança, mas um policial foi atingido por uma bala que passou de raspão pelo rosto dele.





Já em “16 de junho de 2021”, a página relata a história acima. O fato ocorreu em 15 de junho.





Em outras partes do texto é possível observar comentários de teor opinativo que não foram confirmados por membros das polícias que trabalham na busca e nem por profissionais da área. É o caso do intertítulo “Antecedentes”, que afirma que o ato de Lázaro deixar nuas três mulheres durante uma invasão em 2020 era “uma forma sádica de prazer na humilhação passada pelas vítimas no qual não estava diretamente relacionada com o abuso sexual”.





Em “10 de junho de 2021”, o autor do texto afirmou que Lázaro fez “comentários orgulhosos sobre o crime” no Incra 9 para a proprietária de uma chácara que invadiu logo após o triplo homicídio. No entanto, a refém, Sílvia Campos de Oliveira, 40 anos, relatou ao Correio que ele confirmou ser o autor do crime, mas disse que não estava só. Ela também afirmou que ele estava agitado e soltava frases desconexas.





A página ainda cita apelidos para Lázaro: “O Carrasco do Incra 9”, “Índio”, “Satanista”. Os termos não são reconhecidos pelas autoridades e o uso deles na página leva a crer que a autoria do documento é de algum telespectador que acompanha o caso, visto que esses “nomes” circulam nas redes sociais, junto a outras fake news, como a mãe ser feiticeira e enquanto ela estiver viva ele não será preso.





O Correio Braziliense acompanha, presencialmente, o caso desde o início. Baseado em informações comprovadas, a equipe de reportagem produziu um passo a passo do caso.